شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. التفاصيل وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني الوظائف المتاحة في عدد من المدن، وهي: الرياض، الظهران، حفر الباطن، خميس مشيط، الجبيل، وقد بدأ التقديم الإثنين الماضي من خلال هذا الــــــرابــــــط .
الوظائف المتاحة- مراقب المخزون، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون
- منسق، إدارة النقل وصيانة السيارات
- إداري عقود، إدارة العقود
- مساعد إداري، إدارة المشتريات
- منسق مناقصات، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون
- مشرف سائقين، إدارة النقل وصيانة السيارات
- إحصائي، إدارة مراقبة المخزون
- محلل عروض منافسات، إدارة العقود
- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون
- كاتب أول، إدارة العقود
- رئيس كتبة، إدارة الإعاشة
- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون
- أخصائي صحي، تخطيط المواد ومراقبة المخزون
- مدير المالية
طريقة التسجيليمكنك التقديم في الوظيفة المناسبة لك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة "بوابة التوظيف" من هـــــنــــــــا .
ويوفر الموقع مهام كل وظيفة ومكانها، والمستوى التعليمي المطلوب.