شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. التفاصيل وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى للجنسين، في عدد من مدن المملكة.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني الوظائف المتاحة في عدد من المدن، وهي: الرياض، الظهران، حفر الباطن، خميس مشيط، الجبيل، وقد بدأ التقديم الإثنين الماضي من خلال هذا الــــــرابــــــط .

الوظائف المتاحة

- مراقب المخزون، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- منسق، إدارة النقل وصيانة السيارات

- إداري عقود، إدارة العقود

- مساعد إداري، إدارة المشتريات

- منسق مناقصات، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- مشرف سائقين، إدارة النقل وصيانة السيارات

- إحصائي، إدارة مراقبة المخزون

- محلل عروض منافسات، إدارة العقود

- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون

- كاتب أول، إدارة العقود

- رئيس كتبة، إدارة الإعاشة

- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون

- أخصائي صحي، تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- مدير المالية

طريقة التسجيل

هـــــنــــــــا

يمكنك التقديم في الوظيفة المناسبة لك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة "بوابة التوظيف" من

ويوفر الموقع مهام كل وظيفة ومكانها، والمستوى التعليمي المطلوب.