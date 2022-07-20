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وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. التفاصيل وطريقة التقديم

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شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. التفاصيل وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى للجنسين، في عدد من مدن المملكة.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني الوظائف المتاحة في عدد من المدن، وهي: الرياض، الظهران، حفر الباطن، خميس مشيط، الجبيل، وقد بدأ التقديم الإثنين الماضي من خلال هذا الــــــرابــــــط .

الوظائف المتاحة

- مراقب المخزون، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- منسق، إدارة النقل وصيانة السيارات

- إداري عقود، إدارة العقود

- مساعد إداري، إدارة المشتريات

- منسق مناقصات، إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- مشرف سائقين، إدارة النقل وصيانة السيارات

- إحصائي، إدارة مراقبة المخزون

- محلل عروض منافسات، إدارة العقود

- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون

- كاتب أول، إدارة العقود

- رئيس كتبة، إدارة الإعاشة

- مراقب أصول ثابتة، إدارة مراقبة المخزون

- أخصائي صحي، تخطيط المواد ومراقبة المخزون

- مدير المالية

طريقة التسجيل

يمكنك التقديم في الوظيفة المناسبة لك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة "بوابة التوظيف" من هـــــنــــــــا .

ويوفر الموقع مهام كل وظيفة ومكانها، والمستوى التعليمي المطلوب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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