شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. حرارة شديدة على الشرقية والرياض / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.