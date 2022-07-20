شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الإنارة بالأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جوف بني هاجر أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق الشعبية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية. فيما واصلت أعمال النظافة بإزالة الحشائش الضارة وتسوية الأراضي الفضاء وقص الأشجار وتشذيب الحشائش من المسطحات الخضراء في جميع الحدائق والميادين والساحات العامة. إضافة إلى صبغ الأرصفة ودهان المطبات الإسفلتية في الشوارع الرئيسية.