شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لـ«السيطرة على السالمونيلا بمشاريع الدواجن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بمقر القاعة الرئيسية بالفرع، ورشة عمل تحت عنوان «السيطرة على السالمونيلا في مشاريع الدواجن».

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة م. عامر المطيري، أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة الوزارة للسيطرة على الأمراض في المشاريع الحيوانية المختلفة، مبينا أن الوزارة مستمرة في اتخاذ إجراءاتها الصارمة للسيطرة على الأمراض الوبائية ومنها مرض السالمونيلا، حيث إنه يشكل تهديدا واضحا على مشاريع الدواجن وأحد أهم أمراض التسمم الغذائي.

وبيّن مدير الثروة الحيوانية د. عبدالجبار العبد الرضا، أن مرض السالمونيلا مرض بكتيري معوي يصيب الحيوانات والطيور والبشر وذات سلالات مختلفة الضراوة والأعراض، وانتشاره متفاوت الظهور في مشاريع الدواجن بين المناطق والمحافظات.

يذكر أن ورشة العمل قدمها مدير قسم الأمن الحيوي بالوزارة والمشرف على برنامج السالمونيلا د. علي الجاسم، وتطرق فيها إلى التعريف بماهية المرض ومدى انتشاره ووضع خريطة وبائية للمرض على مستوى مناطق المملكة، كما تطرق إلى آلية جمع العينات من المشاريع وإرشادهم إلى كيفية حفظ ونقل العينات بالطرق الصحية، كما قام المتدربون بزيارة أحد المشاريع في المنطقة الشرقية وتعريف المراقبين عمليا بالبروتوكولات المتبعة في جمع العينات.