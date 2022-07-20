شكرا لقرائتكم خبر عن 600 متطوع بـ«الإدارة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية د. بندر الصاعدي، تحويل مكتب الجمعية بالدمام إلى فرع على مستوى المنطقة الشرقية، ودشن ذلك بمقر فرع الجمعية بالدمام، برعاية رئيس الفرع ثامر الدرعان، وحضور أعضاء الجمعية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الدرعان أن الموافقة على اعتماد تحويل المكتب إلى فرع، يستهدف الإسهام في الرقي بمخرجات الجمعية والاستدامة فيها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحصل الفرع على المركز الأول في كفاءة الأداء على مستوى الفروع بالمملكة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين المسجلين أكثر من 600 متطوع ومتطوعة، كما قدمت الجمعية العديد من الاستشارات في مجال الإدارة الصحية والمالية والموارد البشرية، إضافة إلى تقديمها العديد من الدورات الإدارية والصحية المتخصصة للكوادر الصحية والإدارية، وتنظيمها للملتقيات السنوية للقيادات الصحية بالمنطقة، كما أنها تصنع المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع وتصنع الأثر فيه.