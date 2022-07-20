شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 50 متدربا ومتدربة لـ«الصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت الدورة التدريبية المكثفة في مجال السلامة والصحة المهنية، أمس الأول، التي تنظمها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وينفذها أحد المعاهد التدريبية، برعاية ودعم من صندوق موظفي سابك الخيري «بر»، ضمن مذكرة تفاهم موقّعة مؤخرًا بين كلٍ من الإدارة والمعهد والصندوق.

واستهدفت الدورة 50 متدربًا ومتدربة من مستفيدي الوزارة من الفئات المستهدفة بخدماتها، لتأهيلهم لسوق العمل كممارسي سلامة وصحة مهنية، وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم في المجال، حيث ستستمر الدورة لمدة أربعة أشهر، سيتلقى خلالها المتدربون المهارات اللازمة لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية بما يساهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

ويحصل المتدربون على شهادة اجتياز لبرنامج كوادر السلامة والصحة المهنية برقمها من الجهة المشرفة على التدريب، إضافة إلى أنها ستكون معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما قام شركاء إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات.

وأشار مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية القائم على المشروع خالد العبيد، إلى أنه ستكون هناك مرحلة قادمة للدورة التدريبية خلال الشهر القادم تتضمن دفعة ثانية من المتدربين يصل عددهم إلى 50 متدربا ومتدربة، للحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية لمستوى محترف، وهي مخصصة لحاملي مؤهل البكالوريوس، كما ستنتهي الدورة بتوقيع عقود توظيف المتدربين مباشرة.