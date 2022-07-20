شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتشجير شوارع بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة بقيق أعمال زراعة الزهور والشتلات في الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية وصيانة شبكات الري والأشجار ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وواصلت البلدية أعمال إزالة ورفع المخلفات في الأحياء والشوارع، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية وتخطيط ممرات المشاة داخل الأحياء السكنية في المحافظة والهجر التابعة، ودهان وتخطيط ممرات المشاة بشارع الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وعززت البلدية أعمال الوقاية الصحية في المحافظة، خاصة الأحياء الجديدة والهجر التابعة، عبر مكافحة الحيوانات الضالة، التي تشكل خطراً على السكان، وذلك بالتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات البلدية. كما نفذت عمليات رش المبيدات الحشرية والرذاذ في الأحياء الجديدة، وذلك لمنع انتشار الحشرات ويرقاتها والزواحف الضارة خاصة مع شدة الحرارة.