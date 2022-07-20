شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل 20 موقعا للمحولات الكهربائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الخبر برنامج تحسين واقع محولات الكهرباء بتكسية 20 موقعا في المرحلة الأولى بمواقع متفرقة بهدف تحسين المشهد الحضري.

وكانت البلدية قد أزالت 197 سيارة تالفة من الشوارع، خلال شهر يونيو الماضي، ضمن مساعيها للحفاظ على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي وإزالة المشوهات البصرية المتمثلة في السيارات التالفة.

ورفعت 800م3 من الأنقاض، وأزالت 16 لوحة دعائية مخالفة، و575 ملصقًا، و51 حاجزًا، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري، وذلك بمشاركة 47 عاملًا، و17 معدة متنوعة، خلال الـ11 يومًا الماضية، بأحياء الخزامى والشراع والعقيق والأمواج واللؤلؤ.

ورصدت البلدية 26 مخالفة، ووجّهت 16 إنذارًا خلال جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية، التي شملت 129 منشأة خلال شهر يونيو الماضي. وكانت بلدية الخبر قد بدأت العمل بتطوير المرحلة الثانية من كورنيش الخبر الجنوبي، بطول 1250 مترًا، ضمن جهود البلدية بتطوير المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات البلدية والترفيهية وتعزيز مكانة الخبر السياحية.