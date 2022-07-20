شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 69 منشأة مخالفة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف 63 جولة رقابية خلال أسبوعين، أسفرت عن زيارة 381 منشأة وإنذار 64 منشأة وتحرير 23 مخالفة وإغلاق 5 منشآت، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتة إلى أنه للإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة يرجى الاتصال عبر «940».

وواصلت البلدية أعمالها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، ونفذت خلال أسبوعين أعمال إصلاح لـ 2000 متر مربع من حفر الشوارع، وأكثر من 279 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة، و175 عمود إنارة، كما أزالت البلدية 355 سيارة تالفة ومهملة.

وكثفت البلدية أعمال النظافة والصحة العامة بمختلف المدن والشوارع والواجهات البحرية والحدائق، كما كثف مراقبو البلدية جولاتهم الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية لمتابعتها والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.