شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف ورفع المخلفات بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران ممثلة بإدارة خدمات الشاطئ، الأعمال اليومية بشاطئ نصف القمر، والتقاط النفايات ورفعها.

ورصدت البلدية 25 مخالفة خلال جولاتها الميدانية على شاليهات شاطئ نصف القمر، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

من جانب آخر، رصدت البلدية ممثلة بإدارة رخص البناء، 10 مبان سكنية مخالفة، بعد زيادة عدد الأدوار عن المرخصة لها بما يخالف أنظمة البناء، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

فيما واصلت البلدية ممثلة بإدارة الأسواق جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.

وكانت البلدية قد ضبطت بالتعاون مع شرطة الظهران ومرور الظهران 33 دبابا، لعدم التزامها بتطبيق معايير السلامة، وذلك من خلال جولاتهم الرقابية على مواقع تأجير الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر.