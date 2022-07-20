شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحشائش والأنقاض من أحياء مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية مليجة ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافة، أعمال إزالة الحشائش والأتربة والمخلفات من داخل الأحياء السكنية في مليجة ومركز عتيق.

من جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات كافة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكانت البلدية قد عملت على تهيئة وصيانة جميع الحدائق، وإزالة المخلفات وصيانة وتجهيز وغسيل وتعقيم ألعاب الأطفال، إضافة إلى صيانة الشوارع العامة والأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة واستبدال التالف منها، وصيانة الزينة والإضاءات الخارجية لمبنى البلدية.