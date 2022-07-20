تمكين المنشآت من الاطلاع على المستحقات المتأخرة للعمالة السابقة.. وهذه الجهة ستتحمل التكاليف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أتاحت منصة «قوى» لأصحاب المنشآت الاطلاع على المديونيات المالية عليهم المختصة بالمستحقات المالية المتأخرة لرخص العمل والمقابل المالي للعمالة التي نقلت خدماتها إلى صاحب عمل جديد في حال كانت رخصة العمل منتهية خلال النقل.

وحسب “عكاظ” أوضحت المنصة أن أصحاب العمل سيتمكنون من الاطلاع على المستحقات المالية المتأخرة للعمالة السابقة عبر خانة «التسوية المالية لرخص العمل».

يأتي ذلك بعد أن أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الماضي وما بعده.

وأشارت إلى أنه، سيقتصر الإعفاء على صاحب العمل السابق إذا كان مؤسسة، أما في حال كان صاحب العمل السابق شركة فيتم نقل متأخرات المقابل المالي ورخص العمل، ولا يشمل الإعفاء من نقل المقابل المالي للعامل إلى المنشأة الجديدة متأخرات رسوم المرافقين أو التابعين.

ولفتت إلى أن المنشآت السابقة ستتحمل تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد.