شاهد.. متحدث أمانة جدة يكشف آلية إزالة الأحياء العشوائية المتبقية.. ويوضح إجراء هام بشأن التعويضات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي عن آلية إزالة الأحياء العشوائية المتبقية في جدة.

عدد الأحياء المزالة

وقال خلال لقاء له ” أن : ” لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، إذ بلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيا. لافتا إلى أن المتبقي 4 أحياء سيتم إزالتها.

ونفى ما تم تداوله عن تأجيل إزالة الأحياء المتبقية الأربعة. مشيرا إلى أنه ستتم الإزالة وفقا للجدول الزمني المعلن. الخدمات المجانية المقدمة لسكان الأحياء

ولفت إلى تقديم العديد من الخدمات المجانية لسكان هذه الأحياء ومن أبرزها خدمات التسكين. موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم تسكين حوالي 13 ألف أسرة تسكينا مؤقتا وتم توفير 202 سكن دائم للأسر بخلاف عدد من الخدمات الأخرى حيث وصل عدد الخدمات التي تم تقديمها الفترة الماضية 85 ألف خدمة وهي موزعة بين خدمات نقل العفش والأغذية وغيرها.

أخبار قد تهمك وأضاف، خطة الإزالة مقسمة إلى مراحل، الإشعار، والإخلاء، وبدء الإزالة، ورفع الأنقاض. موعد الإعلان عن الأحياء المتبقية

وحول إعلان الأحياء المتبقية بموعد الإزالة. قال :”تبدأ من 23 يوليو بإشعار حي المنتزهات وفي أغسطس سيتم إشعار حيي قويزة والعدل والفضل وفي سبتمبر سيتم إشعار حيي أم السلم وكيلو 14″. تسليم التعويضات

وفيما يتعلق بتسليم السكان التعويضات، أوضح :”تمت عملية تسليم التعويضات والإعلان عنها في فترة لاحقة، ولكن ندعو بعض الملاك في هذه الأحياء بضرورة استكمال بعض المخالصات من شركة الكهرباء والمياه وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وبعد اكتمال هذه المخالصات يتم تسليم شيكات التعويضات.