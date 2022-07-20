محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس عن منح قرض للمغرب بقيمة 44 مليون يورو، يخصص لتمويل تحديث حظيرة الطاقة الريحية “الكدية البيضاء” في شمال المغرب، التي تعد أول منتج للطاقات المتجددة في البلاد.

وبهذا الدعم سترتفع طاقة هذه الحظيرة من 50 ميجاوات إلى 100 ميجاوات، ويكون البنك الأوروبي قد استثمر في المغرب أكثر من 3,5 مليارات يورو من خلال 88 مشروعا متنوع المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 44 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.