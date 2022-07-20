مستجدات غزو أوكرانيا.. المملكة تعرض الوساطة وروسيا تمهد الطريق لضم أراضٍ جديدة

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أعلن البيت الأبيض أن روسيا تمهد الطريق لضم أراضٍ أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس، مبينًا أن المملكة والإمارات تعرضان الوساطة في الأزمة.

البيت الأبيض: روسيا تمهد الطريق لضم أراضٍ أوكرانية

قال البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، إن روسيا تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية وتنصّب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها، في الوقت الذي تسعى فيه لفرض سيطرتها الكاملة على أجزاء حققت فيها مكاسبها في الشرق.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الروس يستعدون لتنصيب مسؤولين بالوكالة واعتماد الروبل عملة رسمية وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

قال كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا، مضيفًا أن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا.

بوتين: المملكة والإمارات تعرضان الوساطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الثلاثاء)، إن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس.

وأضاف بوتين للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد قمة في طهران، إن المملكة والإمارات تعرضان الوساطة.

وعبر بوتين عن استعداد روسيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددًا في الوقت نفسه على رغبة بلاده في إزالة القيود المتبقية على صادراتها من الحبوب.

استقبال سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، في زيارة تأتي قبل كلمة لها أمام الكونجرس اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع “نتائج مهمة” من اجتماعات زوجته في واشنطن، مضيفًا أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي “لحماية الناس من الإرهاب الروسي” وتعزيز المساعدة الإنسانية.

وأشار إلى أن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونجرس ستكون مهمة، مبينًا أنه يعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها.

بوتين: غازبروم ستفي بالتزاماتها “كاملة”

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” ستفي بـ”كامل” التزاماتها تجاه عملائها، في وقت خفّضت فيه إمداداتها إلى أوروبا في خضمّ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان إنّ “غازبروم وفت، وتواصل الإيفاء، وستواصل الإيفاء، بكامل التزاماتها”.

وأكّد الرئيس الروسي أنّ “غازبروم مستعدّة لضخّ الكمّيات اللازمة” من الغاز، مشيراً إلى أنّ الغرب وقع في مأزق لأنّه فرض عقوبات على موسكو و”أغلق” قنوات كانت تستخدم لإيصال المحروقات الروسية إلى أراضيه.



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Source akhbaar24

