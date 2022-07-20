الباحة تشهد تدشين 28 مشروعا بتكلفة 572 مليون ريال

︎

.



المناطق_متابعات

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أمس، 28 مشروعاً مائياً وبيئياً في المنطقة، بتكلفةٍ تجاوزت 572 مليون ريال.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي؛ وفقاً لما جاء على صفحة الوزارة على «تويتر»: إن تلك المشروعات ستسهم في استمرار التنمية وتحقيق الاستدامة وفق رؤية 2030. وأوضح الوزير أنه يجري أيضاً العمل على تنفيذ 21 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 798 مليون ريال، تهدف إلى إيصال خدمات المياه ورفع نسبة التغطية، وإيصال الخدمات البيئية للمستفيدين، و13 مشروعاً للتشجير وحماية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى 188 مشروعاً مخطط لها بقيمة 6.6 مليار ريال.

وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن تدشين 7 مشاريع لتنمية مصادر المياه في منطقة الباحة، بتكلفة تجاوزت 60 مليون ريال لتنفيذ 5 سدود خرسانية لمجاري السيول في محافظات دوقة وبطاط الجوفي ووادي المدرة ووادي النصبة والحميراء بسعة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى حفر وتشغيل 4 آبار في محافظة العقيق وتأمين مضخات للمياه وإنشاء خط ناقل وتنفيذ خزان تشغيلي ومحطة تعبئة للصهاريج في مورد بادية مركز وارخ بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف متر مكعب يومياً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

