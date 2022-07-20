جريمة وحشية تهز الشارع الأردني.. مقتل امرأة حامل بمطرقة حديدية

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أثارت جريمة قتل وحشية غضب الشارع الأردني، عندما أقدم شخص على قتل امرأة حامل بضربة على رأسها بواسطة مطرقة، وإخفاء جثتها في محل تجاري بمدينة الزرقاء وسط البلاد.

ونجحت أجهزة الأمن في كشف جريمة القتل، وتوقيف القاتل بعد تحديد مكانه وهويته بعد ساعات من وقوع الجريمة، عقب ورود معلومات ومباشرة التحقيق، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وخلال التحقيق اعترف الجاني بقتله للضحية إثر خلافات بينهما، مبينًا أنه قام بضربها بواسطة أداة أثناء وجودها داخل محله التجاري، ما أدى إلى وفاتها، ثم قام بإخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.

والضحية كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي حامل بالشهر الثامن، وقد تعرضت لأكثر من 20 طعنة في الصدر، بالإضافة لضربات متعددة بمطرقة حديدية على الرأس، مما أدى إلى كسر في الجمجمة وتهتك الدماغ.





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Source akhbaar24

