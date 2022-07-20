بينها ارتداء أحذية مناسبة وكمادات باردة.. 4 نصائح للتغلب على ألم باطن القدم

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استعرضت مدينة الملك فهد الطبية، 4 نصائح تساعد في التغلب على ألم باطن القدم، مبينة الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بهذا الألم.

وبينّت المدينة أن ألم باطن القدم يحدث غالبًا بسبب اللفافة الأخمصية التي هي عبارة عن أنسجة ضامة أو أربطة تمتد من الكعب إلى بدايات أصابع القدم، وتعطي باطن القدم شكل قوس.

وأشارت إلى أن الأمور التي تساعد في التغلب على ألم باطن القدم تتمثل في؛ الراحة وتهدئة الألم باستخدام الكمادات الباردة، وارتداء أحذية مناسبة تدعم قوس باطن القدم طوال وقت المشي.

وتتضمن النصائح تدليك باطن القدم باستخدام كرة صلبة ككرة جولف أو تنس، وممارسة تمارين رياضية تساعد على دعم مرونة عضلات الساق الخلفية، ورباط الساق الخلفي، واللفافة الأخمصية في باطن القدم.





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Source akhbaar24

