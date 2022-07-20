شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزية الخبر».. 40 عاما في انتظار التطوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر سكان أحياء عزيزية الخبر تنفيذ العديد من الخدمات الأساسية منذ 40 عاما على إنشائها، في ظل غياب المباني المدرسية الحكومية والمراكز الصحية والصرف الصحي، إضافة إلى تهالك الطرق وكثرة المستنقعات، وندرة التشجير والحدائق.

ضعف الإنارة

وأوضح جابر عسيري، أن العزيزية تفتقد كثيرا من الخدمات منها السفلتة وانعدام الإنارة والمستنقعات والبعوض والقوارض، لافتا إلى تواصلهم مع كثير من الجهات المختصة وتقديم خطابات تم الرد عليها بالوعود ولكن لم يتم تطوير الخدمات، ومنها حي الصواري الذي لم يصله الصرف الصحي، ومعاناتهم من المستنقعات الطينية خلال تساقط الأمطار.

مستنقعات طينيةولفتت أميرة آل فريح، إلى افتقاد حي العزيزية وحي الصواري السفلتة، ما يسفر عن صعوبة الوصول إلى منازلهم خلال فصل الشتاء وكثرة الأمطار التي تحول الشوارع إلى مستنقعات طينية، وتعرض مركباتهم إلى أضرار متعددة، وتلوث البيئة. مشيرة إلى أنهم سمعوا العديد من المواعيد المبهمة التي لم تتحقق على أرض الواقع.

نقص المدارسوقال أحمد بندر، من سكان حي الشراع بالعزيزية، إنه يسكن بالحي منذ 7 أعوام ولا يوجد به مستشفى حكومي، ويضطر للتنقل لأحياء بعيدة، كما أنهم يعانون نقصا كبيرا في المدارس، كما أن عددا من الشوارع تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، أهمها السفلتة ومعالجة الحفر التي تؤدي إلى تضرر مركباتهم، إضافة إلى معاناتهم من غياب الصرف الصحي. وأضاف إن العزيزية تعد الخبر الجديدة التي شهدت كثافة سكانية في الآونة الأخيرة.

أسباب مجهولةوأضاف فيصل القيصي أحد سكان حي العزيزية، إن الحي يفتقد الخدمات منذ فترة طويلة، أبرزها تأخر فتح المستشفى ونقص المدارس، وغياب الإسفلت، ما أدى إلى رفض السائقين توصيل أولادهم إلى المدارس، مبينا أن المشاريع توقفت لأسباب مجهولة. فيما قال طلال الشهري أحد سكان العزيزية، إنه منذ 7 أعوام تواصلنا مع الجهات المختصة ولم يتم التجاوب، لافتا إلى أنه خلال الأمطار تقف مركباتهم بعيداً عن المنزل بالإضافة إلى ضعف الإنارة.

الكلاب الضالة وطالب داود الراشد، بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي، لافتا إلى أنه منذ 4 أعوام وبشكل أسبوعي يستعين بسيارات الشفط للتخلص من الصرف الصحي ما يكبده فوق طاقته، لافتا إلى كثرة الكلاب الضالة، فيما أنه خلال نهاية الأسبوع يضعف أداء المياه داخل المنازل، مشيرا إلى أن الحي يفتقد التشجير، الأمر الذي يؤثر على المظهر الحضري.

«تعليم الشرقية»: 4 مشاريع لمدارس جديدة

قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إنه يجري العمل على 4 مشاريع بحي العزيزية بمحافظة الخبر وهي: ابتدائية زينب بنت مظعون - بنات، ومجمع الصواري التعليمي - بنين، والمتوسطة العاشرة - بنات، ومجمع الصواري التعليمي - بنات. ولفت إلى وجود 4 مدارس مستأجرة تقدم خدماتها التعليمية حاليا، وهي مدرسة ابتدائية بنين، ومدرسة متوسطة بنين، ومدرسة ابتدائية بنات، ومدرسة متوسطة بنات.

«البلدية»: ردم المستنقعات ورفع الأنقاض

أشارت بلدية الخبر، إلى البدء في ردم المستنقعات بعزيزية الخبر وتجمعات المياه بعد حصرها بمشاركة 47 عاملا و17 معدة متنوعة، لافتا إلى أنه خلال 11 يوما تم رفع 800 م3 من الأنقاض، وإزالة 16 لوحة دعائية مخالفة، و575 ملصقا، وإزالة 51 حاجزا، وذلك استمرارا للأعمال المبذولة في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري.