شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين واجهات المباني بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية النعيرية أعمال تحسين واجهات المباني في عدد من المواقع بالشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة، وذلك ضمن أعمالها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت البلدية أعمال صيانة الأرصفة والإنترلوك، وأعمال الإصحاح البيئي عبر تطهير وتعقيم براميل النفايات بشوارع الأحياء الداخلية للمحافظة، كما واصلت أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات.

وعززت البلدية جولاتها التفتيشية لمراقبي قسم صحة البيئة على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية كافة.

وكانت البلدية ممثلة بقسم الكهرباء قد كثفت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بحدائق ومتنزهات المحافظة، ضمن أعمالها لتحسين وتطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.