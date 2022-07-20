شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. نضوج أصناف الرطب وتوقعات بوفرة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مزارع محافظة الأحساء خلال الشهر الحالي وتحديدا في 25 يوليو، لنضوج جميع أنواع وأصناف الرطب، التي سيكون آخرها الشهل وأم رحيم والهلالي والخصاب والصبو والتناجيب والزاملي، وسط توقع من المختصين أن تشهد الأسواق في تلك الفترة وفرة في الإنتاج، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

فيما أبدى عدد من الباعة ارتياحهم للإقبال الكبير على الشراء منذ بداية التباشير وحتى الآن، ويمثل صنف «الخلاص» الأكثر طلبا، والكيلو الواحد منه يصل سعره إلى ما بين 10 إلى 15 ريالا «الكرتون الصغير».

الطوالع الصيفيةوأوضح شيخ تجار تمور الأحساء عبدالحميد الحليبي، لـ ”الخليج 365”، أن الفترة الحالية التي نعيشها تسمى بفترة أيام القيظ «الصيف»، وهي شديدة الحرارة، وفيها تنزل جميع أنواع الرطب تقريبا وأغلبها، وبعون الله نحن مقبلون على دخول المرزم، وهو طالع من الطوالع الصيفية، وسيكون في 25 يوليو من الشهر الحالي، وستنضج فيه جميع أنواع الرطب وأصنافها، ويبدأ تداولها في المزارع والأسواق ووصولها لبعض المناطق والمدن في المملكة، وهذه الفترة ستشهد كثرة في الرطب وأصنافها وأنواعها، التي سيكون آخرها أنواع الشهل وأم رحيم والهلالي والخصاب والصبو والتناجيب والزاملي.

تسويق وعنايةوقال الحليبي: في هذه الفترة يتوجب على المزارع أن ينتهز الفرصة بوفرة وكثرة الرطب ونزول أجودها، والتي ستكون في حالات النضج المميزة، ويبدأ في البيع والتخزين مجمدا حتى يستطيع البيع منه طوال أيام السنة، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأن يحرص ويعتني بتسويقه ويحاول وصول الرطب للمناطق والمدن، التي لا توجد بها نخيل، من خلال التواصل مع المحلات وغيرها، لأنها بجودة عالية وأسعار مناسبة.

مبينا أن نزول الرطب يبدأ بنوع الطيار والغر والمجناز ثم الخنيزي والخلاص والشيشي ثم الزاملي وأم رحيم والتناجيب ثم الشهل والخصاب والصبو والهلالي.

موسم خيروذكر المزارع نايف العريفي، أن الموسم الحالي موسم خير وبركة بوجود الرطب وأنواعه المختلفة ذات الجودة العالية، وهناك إقبال متزايد وكبير منذ بداية نزوله وحتى يومنا هذا، سواء من داخل الأحساء أو من الخارج، من مناطق ومدن المملكة ومن الأشقاء في دول الخليج، لا سيما أن الأسعار في الفترة الحالية جدا مناسبة، وتتراوح ما بين الـ 5 ريالات و15 ريالا، ويمثل صنف الرطب من الخلاص الأكثر طلبا، ويصل سعر الكيلو الواحد منه إلى ما بين 10 إلى 15 ريالا «الكرتون الصغير».إقبال كبيروأضاف البائع علي محمد: حالة الأسواق جيدة حاليا في ظل وجود وفرة في الرطب، وإقبال الأهالي على الشراء، والمتوقع أن تكون الأيام القادمة أكثر إقبالا، خاصة أن هناك مَن يقوم بشراء كميات كبيرة من الرطب لحرصه على تخزينها وتناولها طوال الموسم، وهناك مَن يستغل الفرصة لمناسبة الأسعار بشراء كميات كبيرة، كما أن هناك مَن يقدم هذا الرطب هدية للأصدقاء والأقارب ومجمل السوق يعتبر بحالة جيدة لوفرة الرطب ومناسبة الأسعار.

شددت أمانة محافظة الأحساء على منع بيع محصول «الرطب» في الصناديق الخشبية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين ابتياع المحصول المعبأ في العبوات الكرتونية بوزن «1 أو 2 كيلو جرام»، على أن يكون الشراء بالعبوة وليس الأكياس البلاستيكية.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى أن الأمانة منعت تسويق محصول الرطب في الصناديق الخشبية؛ لما لها من أضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام، بالإضافة إلى تخزينها غير السليم وتعرضها لاكتساب الجراثيم والميكروبات، مبينا أن حصر تسويق محصول الرطب عبر العبوات الكرتونية المخصصة لذلك، التي تم تصميمها بما يتوافق مع العرض والطلب، يأتي ذلك انطلاقا من أهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول المهم محليا، عن طريق عبوة ذات تصميم جيد تحفظ المحصول ويمكن تخزينها، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والأسعار وجودة المحصول.

«الأمانة»: منع البيع بالصناديق الخشبية