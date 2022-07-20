شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد: «السعودية للمقاولين» تسهم في تجويد الأعمال بقطاع المقاولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجهود الهيئة السعودية للمقاولين ومساهمتها في تطوير وتنمية قطاع المقاولات بالمملكة وتجويد الأعمال في هذا القطاع المهم لينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة م. زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، الذي قدم لسموه عرضًا عن خطط الهيئة ومشاريعها ومبادراتها في المنطقة الشرقية.

وقدم العبدالقادر شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية لتتمكن من تقديم خدمات نوعية ومتميزة.