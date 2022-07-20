شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل القريش والنفيعي والمجحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه في ديوان الإمارة، أمس، اللواء عبدالله بن محمد القريش، بمناسبة تعيينه نائبًا لمدير الأمن العام، يرافقه اللواء تركي النفيعي بمناسبة تعيينه مستشارًا بالأمن العام، والعميد جهاد المجحد بمناسبة تعيينه مديرًا لمرور المنطقة الشرقية. وهنأ سموه اللواء القريش وزملاءه بمناسبة تعيينهم في مناصب قيادية مختلفة؛ ليواصلوا جهودهم في خدمة الدين والوطن، مثمناً ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم في المنطقة، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. ورفع اللواء القريش الشكر والعرفان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لمهام شرطة المنطقة الشرقية.