شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: دعم القطاع الخاص للمشاريع الخيرية يسهم في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية دعم القطاع الخاص للمشاريع والأعمال الخيرية، والمساهمة في خدمة المجتمع، من خلال دعم البرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات المتميزة.

شراكة وتعاون

وبارك سموه توقيع 6 اتفاقيات شراكة وتعاون بين شركة «سبكيم» وجمعيات متخصصة في برامج المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

مشاريع وبرامج

وشملت الاتفاقيات التي وقعت بديوان الإمارة، أمس، مشاريع وبرامج مختلفة، منها مشروع شراكة اجتماعية لمدة 5 سنوات تدعم سبكيم من خلاله إنشاء برنامج «ارتقاء»، وهو عبارة عن واحة التطوع والمتطوعين المتخصصين مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية.

الأيتام والأرامل

كما شملت الاتفاقيات، اتفاقية «صندوق موظفي سبكيم»، الذي سيتكفل بتوفير 1000 وثيقة تأمين للأيتام والأرامل في المملكة من خلال جمعية «كنف» الخيرية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة «إرادة»، وتوفر سبكيم بموجبها وسائل النقل والمواصلات لأطفال التوحد ومتلازمة «داون» المستفيدين من خدمات الجمعية.

محفظة إقراضية

وشملت أيضا توقيع شراكة مجتمعية مع جمعية بنك الطعام السعودي «إطعام»، واتفاقية شراكة لإنشاء محفظة إقراضية خاصة لسبكيم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للفتيات من الأسر ذات الدخل المحدود وذلك مع مركز بناء الأسر المنتجة «جنى»، كما تضمن الحفل توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية في مجالات تمكين قطاع الجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة.

عرض مرئي

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي بين جوانب متعددة من برامج المسؤولية المجتمعية في «سبكيم»، ورفع الرئيس التنفيذي لشركة «سبكيم» م. عبدالله السعدون شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على رعايته توقيع هذه الاتفاقيات ودعم سموه لمسيرة العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة والمملكة، موضحا أن دعم شركة سبكيم لمشاريع المسؤولية المجتمعية هو أحد أهم أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى خدمة المجتمع.