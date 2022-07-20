شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يثمن جهود صندوق الموارد البشرية في دعم شباب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية جهود صندوق الموارد البشرية؛ لدعم شباب وشابات الوطن، والمساهمة في تأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة والمحافظة على استقرارهم الوظيفي في السوق وخفض نسب البطالة، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» ليحصل كل شاب وشابة على فرصة وظيفية بعد تأهيله تناسب متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم اليوسف تقريرًا لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عن جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والبرامج، التي قدمها للشباب والشابات في المنطقة.