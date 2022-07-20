شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد اهتمام الدولة برعاية وتنمية الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اهتمام الدولة «يحفظها الله» بالأوقاف، ورعايتها وتنميتها من خلال إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، والتي تستهدف تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها؛ ليكون لها دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة جمعية تمكين الأوقاف عايض بن فرحان القحطاني، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بمناسبة تأسيس الجمعية وانطلاق أعمالها.

من ناحيته، قال عايض القحطاني: إن الجمعية تُعد الأولى في المنطقة الشرقية والمتخصصة في مجال الأوقاف، وهي تسعى للرقي بالقطاع الوقفي والعاملين فيه مسترشدة بأفضل المنهجيات والممارسات ومستفيدة من أحدث الأدوات والتقنيات وعقد الشراكات مع الجهات المعنية وذات العلاقة بمجال تخصص الجمعية.

وأكد أن الجمعية تنطلق برؤية واضحة لجعل المنطقة الشرقية مجتمعا وقفيا بأسس راسخة وأدوات عصرية وأثر مستدام، ورفع القحطاني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لكل ما يخدم المنطقة وأبناءها في جميع المجالات.