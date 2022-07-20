شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القيادة حريصة على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين «يحفظها الله»، على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم، وتوفير احتياجاتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم.

عون ومساندة

جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مجالس إدارة لجنة تراحم الشرقية للدورات الثلاث الماضية بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله بن زيد آل سليمان، مثمنًا ما تقوم به اللجنة من جهود لمساعدة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وتقديم العون والمساندة لهم.

تأهيل وإصلاح

وقال سموه: «الحمد لله في هذا الوطن تُقدم للسجين برامج للتأهيل والإصلاح تسهم في تحفيزه على تعلم أحد المسارات الحرفية في المهن المختلفة؛ ليخرج بعد قضاء محكوميته قادرًا على إيجاد عمل يستطيع من خلال تلبية احتياجات أسرته، والعيش معتمدًا على نفسه».

رعاية شاملة

من ناحيته، بيَّن رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله آل سليمان أن اللجنة ترعى النزلاء في السجون وأسرهم والمفرج عنهم رعاية شاملة عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المتخصصة، مشيرًا إلى أن تعزيز مفهوم التنمية الإنسانية يُعد من أهم أهداف اللجنة الإستراتيجية.

تقديم الخدمات

وأضاف: بدأت اللجنة دورتها الأولى بإجمالي دعم مقدم للمستفيدين 4.303.000 ريال، والذي ارتفع خلال دورة المجلس الثالثة، إلى 27.925.000، ريال بنسبة 304% عن الدورات السابقة، وانطلقت اللجنة بتقديم الخدمات لمستفيديها بعدد 8 موظفين وبفرع واحد فقط، ويعمل في اللجنة حاليا 48 موظفا، يقدمون الخدمة للمستفيدين من خلال 4 فروع.

إجمالي الإيرادات

وتابع: بلغ إجمالي الإيرادات خلال دورة المجلس الثالثة 49.585.000 ريال، محققة ارتفاعًا قدره 139% عن الدورات السابقة، وبلغ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين المشمولين برعاية اللجنة 24 خدمة، مرتفعة عن الدورات الأولى والثانية بعدد 14 خدمة إضافية.

سداد الديون

وأسهمت اللجنة حتى نهاية دورة مجلس إدارتها الأخيرة في سداد الديون والإفراج عن 362 سجينًا، بإجمالي دعم بلغ 12.739.000 ريال.