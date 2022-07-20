شكرا لقرائتكم خبر عن «الأشعة والتصوير الطبقي» بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر.. أحدث الأجهزة وأدق النتائج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتبر قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبقي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، أكبر وأحدث مركز تصوير طبي على مستوى الشرق الأوسط، حيث نجح في الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة في التصوير المقطعي ACR، الذي يُعد أعلى تصنيف عالمي، ويقدم القسم الفحوصات الإشعاعية بأنواعها المختلفة، فضلا عما يوفره من خدمات علاجية عن طريق الأشعة التداخلية، وكذلك إمكانية تصوير شرايين القلب المتقدمة بالأشعة المقطعية دون اللجوء للقسطرة القلبية.

ويتميز القسم بأنه مزود بأحدث الأجهزة الرقمية المتطورة، التي تقدم أدق النتائج وباستخدام أقل جرعات من «الإشعاع والصبغة»، ويتيح خدمات متكاملة تحت إشراف كفاءات وطنية، تمتلك خبرات نوعية كبيرة عملت في أكبر المستشفيات الغربية.

وقد نال القسم العديد من الجوائز العالمية، أهمها «5» اعتمادات دولية من الجمعية الأمريكية للأشعة «ACR»، كأول قسم أشعة في القطاع الخاص، وبكل خدماته يحقق هذا الإنجاز على مستوى الشرق الأوسط، واعتمدت الجمعية كل خدمات التصوير الطبي في قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى، بالإضافة إلى خدمات التصوير بالأشعة المقطعية «CT» لكامل الجسم، والتصوير المتقدم لشرايين القلب، وخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي«MRI»، وكذلك تصوير الثدي بالماموغرام، والسونار وعمل خزعات وعينات أورام الثدي، علاوة عن التصوير بالألتراساوند «السونار» للأطفال والكبار، وقد حصد هذه الاعتمادات بعد اجتياز مراجعات دقيقة وصارمة لمعايير الجودة والسلامة، وكذلك التأكد من تأهيل وكفاءة وقدرة العاملين على القيام بإجراءات التصوير الطبي، وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الجمعية.

ويضم المركز التقنيات المتقدمة في مجال تصوير الطب النووي، كجهاز الـ PET/CT (التصوير الطبقي البوزيتروني) من نوع Biograph Vision، الذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام وانتشارها، وتقنية التشخيص الفوتوني المقطعي Symbia Intevo SPECT/CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها، في تصوير عضلة القلب، بالإضافة إلى أحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI في الشرق الأوسط.

ويوفر القسم ما يزيد على مائة فحص تشخيصي باستخدام أحدث تقنيات التصوير كفحوصات الأورام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية، كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلآم المفاصل المزمنة.

كما تم اعتماد القسم كمركز معتمد لطب الأشعة الاتصالي، الذي يعتبر تطوراً كبيراً للفوائد المهمة التي تصب في مصلحة المرضى والمراجعين، وأبرز هذه المزايا امكانية إرسال مختلف صور الأشعة إلى الاستشاريين والمختصين في فروع المجموعة، بما يضمن دقة التشخيص ويوفر فرصة استشارة الخبراء سواء كانوا داخل المستشفى أو خارجه حول الحالات المعقدة، إضافة إلى أنه يسهم في تزويد مراكز التعليم الطبي والجامعات ومراكز الأبحاث بقاعدة بيانات علمية في مجال قراءات الأشعة الرقمية.

ومن الخدمات المستحدثة مسار السكتة الدماغية stroke pathway بالشراكة مع قسم الطوارئ والأمراض العصبية، الذي من خلاله يتم تشخيص وإنقاذ مريض السكته الدماغية خلال «25» دقيقة من لحظة وصوله إلى طوارئ المستشفى، ويتمثل دور قسم الأشعة في عمل الأشعة المقطعية للدماغ بدون صبغة ومع الصبغة، وكذلك تصوير الأوعية الدموية للدماغ والرقبة في وقت قياسي. وتتم الاستعانة بخدمة الذكاء الاصطناعي باستخدام Rapid AI الرقمية، وعلى ضوئها يتم تحديد العلاج المناسب.