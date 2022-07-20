شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 110 آلاف حاج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 110518 حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس الأول، خلال موسم ما بعد الحج. وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 101734 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم فريضة الحج، كما استقبل مركز حجاج البر 6570 حاجاً، بينما وصل 2150 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع. وطبقاً للإحصائية فقد غادر 41280 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7676 حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كما غادر عبر مركز حجاج البر 4828 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس الأول 69228 حاجاً، فيما جرى مباشرة 2153 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 973، إضافة لـ 44 زيارة ميدانية المنومين بمستشفيات المدينة المنورة.