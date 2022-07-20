شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لـ ”الخليج 365”: متابعة مستمرة لمنع انتقال فيروس ماربورغ للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر في وزارة الصحة لـ(اليوم) خلو المملكة من فيروس ماربورغ، مشيرا إلى وجود متابعة صحية صارمة للقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس. وقال المصدر إن الفيروس ليس جديدا، وموجود منذ عام 1967م، عند تفشيه بأحد مختبرات ماربورغ وفرانكفورت في ألمانيا، وهو أحد الفيروسات النادرة المسببة للحمى النزفية، ومن نفس عائلة فيروس إيبولا، مشيرًا إلى أنه لا يعد وباء؛ كونه لا ينتقل عبر الهواء، بل عن طريق الاتصال المباشر عبر الجلد المخدوش أو الأغشية المخاطية، وكذلك سوائل الجسم الأخرى، بما يسهل السيطرة عليه، وأكد أن المملكة آمنة، بفضل الله.

فيروس إيبولا

وقالت استشاري طب الأسرة والأستاذ المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ملاك الشمري إن «ماربورغ» يتشابه مع فيروس إيبولا في سرعة انتشاره بين البشر عن طريق الاتصال المباشر والتلامس، وفي قصر فترة حضانته، وفي شدة فتكه، إذ يمكن أن يتسبب في نسبة وفاة، تصل إلى 80 %، وكغيره من الفيروسات المنتشرة في القاره الأفريقية، فإن حامله الرئيسي هو عدد من الحيوانات كالخفافيش والقردة الأفريقية.

وأضافت «الشمري»: لم يتم تسجيل أي حالة في المملكة، منذ ظهور إيبولا سابقًا، وحتى الآن، لم تسجل المملكة إصابات بفيروس ماربورغ، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، عند السفر إلى الدول الموبوءة والالتزام التام بطرق الوقاية وعدم المصافحة والملامسة. وأكدت عدم وجود أي داعٍ للقلق، حاليًّا، إذ إن الوضع ما زال آمنًا، كما أن المنظمات المحلية الأفريقية والدولية لم تعلن حالة الطوارئ، وما زالت قيد الانتظار والترقب والمتابعة.

حمى نزفية

وبيَّن استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علي آل سويدان أن «ماربورغ» هو فيروس حمى نزفية فيروسية ينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية «نفس عائلة فيروس إيبولا»، من فيروسات الحمض النووي الريبوزي، اكتشف لأول مرة في عام 1967م، بمدينة ماربورغ الألمانية، وكعادة الفيروسات النزفية تُنسب إلى المكان، أو تصف متلازمة الأعراض أو العضو المتأثر بها، و«ماربورغ» فيروس حيواني يمكن أن يستوطن وينتقل للبشر عن طريق الخفافيش، وينتقل بين البشر عن طريق المخالطة أو التعرض لسوائل الجسم.

وأضاف «آل سويدان»: فترة الحضانة تمتد من يومين إلى 3 أسابيع «لا ينتقل خلالها الفيروس ولا تظهر الأعراض»، يليها ظهور الأعراض، وغالبًا ما تكون حمى مرافقة لأعراض عامة تشمل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي، ثم يبدأ تأثر عضوي أعمق يشمل القابلية للنزيف وتأثر الأعصاب لما قد يصل إلى الغيبوبة وفشل متعدد للأعضاء.

الاتصال المباشر

وقال استشاري الأمراض المعدية د. عليان آل عليان، إن «ماربورغ» فيروس قدیم وليس جديدًا، واختفى منذ 50 عامًا في شرق جنوب أفریقيا، وینتمي لعائلة الفيروسات الخیطیة، «عائلة إیبولا»، وهو عبارة عن حمی نزیفیة ممیتة، وتحدث العدوى بين البشر عن طريق الاتصال المباشر بالشخص المصاب «من خلال الجلد المخدوش أو الأغشية المخاطية»، وكذلك سوائل الجسم الأخرى.