شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال المنتخب السعودي للأحياء في مطار جدة بالورود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل عدد من قيادات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، طلاب المنتخب السعودي للأحياء، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالهدايا والورود.

وحصد المنتخب السعودي بأولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، جائزتين عالميتين، وتعد منافسة طلاب المملكة، في الأولمبياد - الذي شارك به 237 طالبا من 64 دولة - هي الأولى فعليا، بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، واستبدالها بـ«تحدي الأحياء».

وكان في استقبال الطلاب بمطار جدة، نائب الأمين العام لـ«موهبة» د. باسل السدحان، ومدير تعليم جدة د. نايف الزارع والرئيس التنفيذي لمطارات جدة وعدد من قيادات التعليم وموهبة وأولياء الأمور.

وحصد الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة، الميدالية الفضية، في حين حقق الطالب نواف المطير بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير.

يشار إلى أن الأولمبياد الدولي 2022، شمل: الكيمياء الحيوية والمعلوماتية الحيوية، وفسيولوجيا، وتشريح النبات، وفسيولوجيا وتشريح الحيوان.