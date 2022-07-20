شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف مستفيد من دعم التغذية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

واستفاد من المشروع خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، 147.155 شخصًا، حيث جرى فرز 27.974 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1940 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 3672 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 10.166 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية. كما جرى فرز 13.488 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 2563 حالة، فيما حصلت 11.849 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، فيما استفادت 67.573 مراجعة من أنشطة التوعية، و 7930 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.