محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، صورًا لمدينة جدة من الجو بعد إزالة 28 حيًّا عشوائيًّا بعدسة الكابتن طيار سامي الغامدي؛ حيث ظهرت بمناظر جميلة وخلابة.

كانت هذه تفاصيل خبر جدة من الجو بعد إزالة 28 حيًّا عشوائيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.