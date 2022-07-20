اخبار الرياضه السعوديه الشباب يطير إلى «ماربيا»

وكان لاعبو الشباب خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة اليومين الماضيين، قبل المغادرة لمعسكر الفريق في ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الرياضي القادم، والذي تنتظر الفريق فيه استحقاقات محلية وآسيوية، سيسعى للمنافسة بقوة على حصدها.
يذكر أن الفريق الشبابي نجح الموسم الماضي في الوصول لدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا وملاقاة فريق ناساف الأوزبكي يوم الجمعة الثالث من فبراير القادم، كما استطاع حصد المرتبة الرابعة في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وغادر من دور الأربعة في كأس الملك بعد هزيمته من الهلال 1/2 في الأشواط الإضافية، بعد تعادل الفريقين إيجابياً في الأشواط الأصلية.
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