اخبار الرياضه السعوديه الأخضر الشاب يواجه موريتانيا.. والأبيض يتحدى النشامى

وتُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي السعودية وموريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة عند الساعة 5:00 مساءً، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب العراق.
وفي اللقاء الثاني، يواجه منتخب الإمارات نظيره الأردني عند الساعة 9:00 مساء على ملعب نادي ضمك، في المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخب اليمن.
ويشارك في بطولة كأس العرب للشباب 2022، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
مباريات اليوم
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