تخفض حيازتها 176 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» أن كلاً من الدول الآسيوية «اليابان، الصين، الهند، السعودية » خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال عام واحد بقيمة 175.7 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي حيازة هذه الدول خلال شهر مايو الماضي نحو 2.51 تريليون دولار، فيما كانت إجمالي ملكيتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2021 نحو 2.69 تريليون دولار.واستحوذت دولتا «اليابان، والصين» على صدارة حائزي السندات الأمريكية، وبلغ إجمالي حيازة اليابان من السندات نحو 1.21 تريليون دولار، فيما تراجعت حيازة الصين من السندات لأقل من مستوى التريليون دولار، لتتراجع إلى 980.8 مليار دولار.

وانخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 114.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2022، بانخفاض قدره مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2022، ورغم خفض السعودية حيازتها، إلا أنها صعدت إلى المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر مايو.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 99.32 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 87% من الإجمالي، و15.33 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 13%.