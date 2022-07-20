تخفض حيازتها 176 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية

وانخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 114.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2022، بانخفاض قدره مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2022، ورغم خفض السعودية حيازتها، إلا أنها صعدت إلى المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر مايو.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 99.32 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 87% من الإجمالي، و15.33 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 13%.
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