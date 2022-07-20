شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف حكام لقاء السعودية وموريتانيا بافتتاحية كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب السعودي ونظيره الموريتاني في افتتاح بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.



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موعد مباراة السعودية وموريتانيا

وسيلتقي منتخب السعودية بنظيره موريتانيا اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب، في أبها وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من اليوم الأربعاء 20 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

وسيتم نقل أحداث مباراة السعودية وموريتانيا عبر قناة KSA الرياضية السعودية.

حكم مباراة السعودية وموريتانيا

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مهمة القيادة التحكيمية لمباراة السعودية وموريتانيا، للعماني عمر اليقوبي، ويساعده كلًا من مواطنه عبد الله الحرداني والمصري سامي هلهل، والحكم الرابع المصري محمد معروف.

مجموعة المنتخب السعودي

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخب موريتانيا،و العراق.

مجموعات المنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب:

المجموعة الأولى: منتخب السعودية - منتخب موريتانيا - منتخب العراق.

المجموعة الثانية: منتخب الإمارات - منتخب الأردن - منتخب اليمن.

المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر - منتخب لبنان - منتخب ليبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب مصر - منتخب عمان - منتخب الصومال.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس - منتخب البحرين - منتخب جيبوتي.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين.