شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. البرتغالي بيدرو ميجيل مدربًا للطائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الطائي، عن تعاقده مع البرتغالي بيدرو ميجيل ماركوس داكوستا "بيبا"، اليوم الثلاثاء، لتولي المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الكروي الجديد.

بيبا مدربًا للطائي خلفًا لـ سييرا

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو للمدير الفني للترحيب به، في أول تجربة له خارج البرتغال.



وكشف نادي الطائي عن المسيرة التدريبية للمدرب صاحب الـ 41 عامًا، وهي على النحو التالي:

- حاصل على رخصة UEFA PRO، كأعلى تصنيف تدريبي متاح عالميًا.

- مسيرة بيبا كلاعب بدأت من أشهر فرق البرتغال بنفيكا بعمر 13 عامًا.

- نجح بتمثيل الفريق الأول بعمر 18 عامًا وسجل هدفين في أول مباراة.

- مسيرته كلاعب انتهت سريعًا بسبب إصابات الركبة واتجه للتدريب.

- بدأ العمل كمدرب لفريق بنفيكا تحت 17 عامًا ثم انتقل لفرق المقاطعات.

- حقق سجلًا جديدًا خلال عامين وانتقل مدربًا لفرق الدرجة الأولى بالبرتغال.



- درب أندية فييرنسي وموريرنسي وتونديلا وبازوس دي فيريرا وفيتوريا جيماريتش في البرتغال.

- أطول فترة كانت مع فريق تونديلا وآخر فريق دربه فيتوريا جيماريتش.

