شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تعلن التشكيل الجديد للجنة المسابقات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل الجديد للجنة المسابقات، بعدما قدمت اللجنة الحالية اعتذارها، عن عدم الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي 2022-2021.

التشكيل الجديد للجنة المسابقات

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد السليم (رئيس).

محمد السليمان (عضو).

عبد الرحمن السيار (عضو)".

تعليق رئيس الرابطة:

وقدم عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة، الشكر للجنة السابقة، برئاسة أحمد الراشد، على كل الجهود التي بذلتها خلال المواسم الثلاث السابقة، متمنيًا لأعضاء اللجنة المشكلة التوفيق والنجاح.



وسيتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية، بعد استقالة محمد السليم، بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات.



وفي سياق آخر، ضاري العنزي يرغب في الرحيل عن النصر

وبحسب الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، فإن ضاري العنزي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، لديه رغبة في خوض تجربة جديدة بي الميركاتو الصيفي.



وقال العنزي: "أي لاعب يتمنى التواجد مع نادي كبير، مثل النصر، ولكني أريد الانتقال إلى فريقٍ آخر، حتى استطيع المشاركة في المباريات".



ودخل نادي ضمك السعودي في مفاوضات جادة مع العنزي صاحب الـ22 عامًا، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.