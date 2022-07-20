شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان سانتو.. اتحاد جدة يستهدف ضم نجم منتخب هندوراس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القليلة الماضية خط المفاوضات للحصول على واحد من أبرز لاعبي نادي بوردو الفرنسي وذلك لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتحاد جدة يستهدف ضم البرت اليس مارتينيز

وعلم موقع " السعودية سبورت 365 من مصادره المقربة أن الخطوة الخاصة ببدء المفاوضات مع النجم الهندوراسي جاءت بتوصية من المدير الفني البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو لتدعيم خط هجوم الفريق الموسم القادم.

وترغب إدارة العميد في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة وذلك لمدة موسم واحد فقط حتى يونيو عام 2023 وذلك بعد أن هبط فريقه لدوري الدرجة الثالثة الفرنسية بسبب بعض المشكلات المالية التي واجهها مؤخرًا.

وسبق وأن قامت إدارة نادي بوردو بضم اللاعب صاحب الستة وعشرين عامًا قادمًا من صفوف نادي بوفيستا البرتغالي.

من هو ألبرت إليس مارتينيز

خاض اللاعب مع فريقه الموسم الماضي 20 لقاء في الدوري الفرنسي نجح خلالها في تسجيل تسعة أهداف وصنع هدف آخر ويجيد اللعب في أكثر من مركز حيث يمكنه المشاركة في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وخلف المهاجم.

وخاض مع منتخب بلاده 53 مباراة دولية نجح خلالها في تسجيل 12 هدف ويمتاز بالسرعة والمهارة بالإضافة إلى امتلاكه الحس التهديفي.

يُذكر أن إدارة الاتحاد قد نجحت في ضم الدولي المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الزمالك المصري بالإضافة إلى استعارة زكريا هوساوي من صفوف أحد لمدة موسم.