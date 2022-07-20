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بفرمان سانتو.. اتحاد جدة يستهدف ضم نجم منتخب هندوراس

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محمد الفلاح - فتحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القليلة الماضية خط المفاوضات للحصول على واحد من أبرز لاعبي نادي بوردو الفرنسي وذلك لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتحاد جدة يستهدف ضم البرت اليس مارتينيز 

وعلم موقع " سبورت 365 من مصادره المقربة أن الخطوة الخاصة ببدء المفاوضات مع النجم الهندوراسي جاءت بتوصية من المدير الفني البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو لتدعيم خط هجوم الفريق الموسم القادم.

وترغب إدارة العميد في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة وذلك لمدة موسم واحد فقط حتى يونيو عام 2023 وذلك بعد أن هبط فريقه لدوري الدرجة الثالثة الفرنسية بسبب بعض المشكلات المالية التي واجهها مؤخرًا.

وسبق وأن قامت إدارة نادي بوردو بضم اللاعب صاحب الستة وعشرين عامًا قادمًا من صفوف نادي بوفيستا البرتغالي.

من هو ألبرت إليس مارتينيز 

نادي الإتحاد السعودي يدخل في مفاوضات للتعاقد مع الهندوراسي “ألبرت إليس” | AS Goal

خاض اللاعب مع فريقه الموسم الماضي 20 لقاء في الدوري الفرنسي نجح خلالها في تسجيل تسعة أهداف وصنع هدف آخر ويجيد اللعب في أكثر من مركز حيث يمكنه المشاركة في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وخلف المهاجم.

وخاض مع منتخب بلاده 53 مباراة دولية نجح خلالها في تسجيل 12 هدف ويمتاز بالسرعة والمهارة بالإضافة إلى امتلاكه الحس التهديفي.

يُذكر أن إدارة الاتحاد قد نجحت في ضم الدولي المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الزمالك المصري بالإضافة إلى استعارة زكريا هوساوي من صفوف أحد لمدة موسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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