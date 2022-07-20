شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. القادسية السعودي يعُلن تعاقده مع حارس النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي التعاقد مع حارس النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

القادسية السعودي يتعاقد مع عبدالرحمن الشمري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن القادسية السعودي تعاقده مع عبدالرحمن الشمري حارس مرمي فريق النصر السعودي، حسب ما نشره الصفحة الرسمية لنادي القادسية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ولكن لم يكشف عن التفاصيل أو مدة التعاقد ولكنه اكتفى بإعلان التعاقد لتصبح ثاني صفقات الفريق.

ويلعب نادي القادسية في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" في الموسم الجديد وتعاقد مع الشمري الذي خرج من حسابات المدرب رودي جارسيا خاصة بعد تعاقد العالمي مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبيا في صفقة انتقال حر ومجانية بعد نهاية عقده مع فريق نابولي الإيطالي

عبدالرحمن الشمري في الدوري السعودي

ويعتبر الحارس الواحد صاحب الـ22 عامًا من ضمن أبرز الحراس الواعدين في كرة القدم السعودية في الوقت الحالي، وظهر بشكل جيد عندما شارك كبديل في بطولة كأس آمم آسيا للشباب مع منتخب السعودية الأولمبي ضد أستراليا، وحقق اللقب منتخب السعودية.

وكانت أولى صفقات فريق القادسية هو اللاعب حسن الحربي صاحب الـ27 عامًا من صفوف فريق هجر، ويعزز صفوفه الدفاعية.