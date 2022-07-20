شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحديد موقف ثلاثي الزمالك من مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في نهائي كأس مصر ضد الأهلي القاهري.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



موقف ثلاثي الزمالك من نهائي كأس مصر



وخضع يوسف أسامة نبيه إلى فحوصات طبية أثبت عدم قدرته على اللحاق بمباراة الأهلي، في نهائي كأس مصر، حيث كان تعرض لشد في العضلة الأمامية، أسفرت عن غيابه في مباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

بالإضافة إلى أن الثنائي عمر السعيد وسيف جعفر خارج الحسابات في مباراة الأهلي المقبلة، حيث يعاني الأول من إجهاد عضلي، والثاني من كسر في المشطية الرابعة لليد.