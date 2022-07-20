شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم بولندي يدير مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عز طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس مصر.

ويستضيف المارد الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني نظيره الفارس الأبيض بقيادة جوسيفالدو فيريرا، في نهائي كأس مصر النسخة الماضية، على ملعب القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.

- طاقم تحكيم بولندي لإدارة قمة الكأس

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك كالآتي:

سيمون مارتشينياك (حكم ساحة)

باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك (حكمين مساعدين)

لوكاس كوزما (حكم رابع)

توماس موسيت (حكم فيديو)

سيباستيان جارزيباك (مساعد حكم فيديو)

-فيتوريا يحضر نهائي كأس مصر



ومن المقرر أن تشهد المباراة، حضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب وصوله إلى القاهرة.

ووصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لبدء مهمته.

- مؤتمر صحفي لتقديم فيتوريا مدربًا للمنتخب

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدًا الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع، لتقديم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول.

ومن المنتظر أن يتواجد فيتوريا في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمشاهدة المواجهة التي تنطلق في التاسعة مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع فيتوريا، لقيادة المنتخب المصري خلفًا للمدير الفني السابق إيهاب جلال، ويمتد التعاقد لأربع سنوات مقبلة.