شكرا لقرائتكم خبر عن رد رسمي من اتحاد الكرة المصري على صحة قيد الجزيري مع الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، صحة قيد سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

مدى صحة قيد الجزيري مع الزمالك

وكانت الساعات الماضية شهدت لغط كبير بعدما أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد المصري من أجل الاستفسار عن صحة قيد سيف الدين الجزيري مع الزمالك، خاصة وأن الأبيض موقوفًا من القيد.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية: "توضيح بشأن موقف سيف الجزيري لاعب الزمالك، حيث انتقل المهاجم من المقاولون إلى الزمالك على سبيل الإعارة قبل قرار إيقاف القيد للزمالك".

وتابع: "أثناء وجوده في الزمالك صدر قرار إيقاف قيد الزمالك لأي (لاعبين جدد) بمعنى لو هناك لاعب موجود في قوائم النادي يجوز مد العقد ويجوز تحويل الإعارة لانتقال نهائي ويجوز تحويل الصفة من هاوي إلى محترف، ويحق للنادي استعادة لاعبيه المعارين، وكل هذه الحالات لا تخالف قرار إيقاف القيد".

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع سيف الدين الجزيري، في يناير قبل الماضي، على سبيل الإعارة من المقاولون العرب، ثم قام بتفعيل بند الشراء.