شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة كامل أبو علي لانتخابات النادي المصري البورسعيدي 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر السيد كامل أبو علي المرشح المنتظر لرئاسة مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على القائمة الكاملة التي ستخوض مع الأنتخابات القادمة وذلك بعد الاتفاق مع السيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

قائمة كامل أبو علي لإنتخابات نادي المصري

كامل أبو علي

وجاءت القائمة المختارة من قبل كامل أبو علي، على النحو التالي:-

كامل حسن أبو علي على منصب رئيس النادي

رجب عبد القادر نائب الرئيس

الحسيني أبو قمر نائب للرئيس

محمد السيد الفقي، أمينا للصندوق

عماد أحمد البرشة عضو

ياسر سالم عضو أبو العزايم سلامة عضو

ياسر يحيي عضو

أحمد عصام شعبان عضو

محمد موسى موسى عضو تحت السن

أحمد محمد الطحان عضو تحت السن

وستخوض تلك القائمة الانتخابات المقرر لها يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس القادم لإختيار مجلس إدارة جديد للعملاق المصري.

محافظ بورسعيد يقنع كامل أبو علي بالترشح

يُذكر أن الساعات القليلة الماضية قد شهدت عقد جلسة بين السيد اللواء عادل الغضبان مع رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي الأسبق ؛ للاتفاق على خوض العملية الانتخابات لإختيار مجلس الإدارة الجديد خلفًا للسيد سمير حلبية.