شكرا لقرائتكم خبر عن بالدموع.. مصطفى محمد يودع لاعبى جالاتا سراى ويعلن فريقه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ودع الدولي العربي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي جميع اللاعبين في الفريق وذلك قبل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى محمد يودع لاعبي جالاتا سراي قبل الرحيل

وسبق وأن خرجت بعض المصادر الصحفية يوم أمس الأثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو للعام الجاري 2022 مؤكدة أن إدارة جالاتا سراي وافقت على رحيل الفرعون المصري بعد أن تم تعديل العرض الأول المُقدم بواسطة إدارة نادي نانت الفرنسي منذ أيام.

في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الأخرى أن الفرعون المصري قد خرج من تدريب فريقه التركي يوم أمس بعد أن شعر ببعض الآلام.

رسالة مصطفى محمد قبل رحيله

مصطفى محمد

وقال مصطفى محمد في تصريحات له أثناء الخروج من معسكر الإقامة الخاص بفريقه أنه سيفتقد الإدارة التدريبي والجماهير واللاعبين في جالاتا سراي".

وأضاف:" سأذهب لصفوف نادي نانت الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة وفي نهاية الموسم يوجد شرط للشراء النهائي وأتود أن يتمنى الجميع لي الأفضل وأن يحقق الفريق التركي البطولات".

يُذكر أن مصطفى محمد قد شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 40 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وصنع 5 آخرين في واحدة من أسواء الفترات التي عاشها جالاتا سراي في تاريخه بعد أن أنهى الدوري في المركز الـ13 برصيد 54 نقطة.