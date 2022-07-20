شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من سواريش لنجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على توجيه مجموعة من الرسائل الهامة والقوية للاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها أمام نادي الزمالك لحساب مباريات نهائي كأس مصر 2020-2021.

سواريش يهدد عمرو السولية قبل لقاء الزمالك

وقال الإعلامي محمد شبانة في برنامجه عن قيام سواريش بتهديد عمرو السولية من مباريات الأهلي القادمة وذلك بسبب تراجع مستواه والأخطاء التي وقع فيها مؤخرًا.

وقام محلل الأداء الخاص بالنادي الأهلي بإرسال مقطع فيديو مدته خمسة دقائق لكل لاعب شارك في مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وأشار شبانه في تصريحاته التلفزيونية أن الفيديو الذي وصل إليه تضمن كافة الأخضاء التي وقع فيها اللاعبون مرفق به أيضًا التعليمات التي يجب القيام بها لتطوير ومعالجة ما حدث.

وأكمل بأن البرتغالي قام بشن هجوم عنيف على لاعبي النادي الأهلي وأكد أنه لا يمكن حدوث مثل هذه الأخطاء لأي من فرق منتصف الجدول فيما يخص سوء التمركز والاستلام والتسلم الخاطئ.

وطلب البرتغالي من السولية بضرورة مراجعة كافة التعليمات التي وصلت من محلل الأداء ويحاول تصحيحها وفي حالة فشل في ذلك سيتم إستبعاده.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة قوية أمام فريق نادي الزمالك على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم الخميس القادم لحساب مباريات نهائي كأس مصر.