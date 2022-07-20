شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الأثنين 18-7-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت فعاليات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المحلي اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجارى، ويبحث العديد من متابعي الكرة ترتيب الدوري المصري الممتاز وهو ما سنستعرضه معكم في السطور المقبلة.

مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصري

وأقيمت اليوم في الدوري المصري ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المحلى وفي البداية أقيمت مباراة فاركو ضد إيسترن كومباني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما كانت المواجهة الثانية بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ستاد برج العرب.

وفي ثالث المواجهات كانت بين إنبي ومصر المقاصة وانتهت بفوز فريق إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الكليه الحربية وسجل أهداف المواجهة مصطفي شلبي وجرجس صالح.

ترتيب الدوري المصري

ويواصل نادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد سبعة وخمسين نقطة في المركز الأول، بفارق خمسة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والنادي الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد ثمانية واربعين نقطة وجاء ترتيب الدوري بالكامل على النحو التالي: