كورونا يعصف بأوروبا.. وتحذير من التهاون بالفيروس

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إصابات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬بجميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬تضاعفت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬جميع‭ ‬الإصابات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كذلك‭ ‬تضاعفت‭ ‬معدلات‭ ‬الاستشفاء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬الدخول‭ ‬لأقسام‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭.‬

ووصف‭ ‬الدكتور‭ ‬هانز‭ ‬كلوغ،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬المرض‭ ‬السيء‭ ‬والمميت‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الشعوب‭ ‬الاستهانة‭ ‬به‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬كلوغ‭ ‬فإن‭ ‬أقرباء‭ ‬المصابين‭ ‬بالأعراض‭ ‬الشديدة‭ ‬للمتحور‭ ‬أوميكرون‭ ‬يقودون‭ ‬موجات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬بجميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة،‭ ‬وأن‭ ‬تكرار‭ ‬العدوى‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الفيروس‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬