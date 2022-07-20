محمد بن مسعود - الدمام - حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، من ارتفاع كبير في إصابات كوفيد-19 بجميع أنحاء أوروبا.
وقالت المنظمة إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تضاعفت ثلاث مرات في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يمثل قرابة نصف جميع الإصابات على مستوى العالم.
كذلك تضاعفت معدلات الاستشفاء على الرغم من انخفاض معدل الدخول لأقسام العناية الفائقة.
ووصف الدكتور هانز كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان صدر الثلاثاء فيروس كورونا بـ «المرض السيء والمميت»، مشددا على أنه «لا ينبغي على الشعوب الاستهانة به».
وبحسب كلوغ فإن أقرباء المصابين بالأعراض الشديدة للمتحور أوميكرون يقودون موجات جديدة من المرض بجميع أنحاء القارة، وأن تكرار العدوى قد يؤدي إلى استمرار الفيروس لفترة طويلة.
قد يهمك أيضاً :-
- «حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل زيه».. شيرين تفتح النار على زوجها حسام حبيب: «سرقني.. ومحتاج يتعالج»
- تجربة سيارات الأجرة الطائرة في مطار هيثرو بلندن
- مطعم «جيرانيوم» يحصد جائز أفضل مطعم في العالم
- منظف سجاد مصاب بالتوحد يتقن 40 لغة
- درجات الحرارة متقاربة في البحرين وأوروبا
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يعصف بأوروبا.. وتحذير من التهاون بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.