«حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل زيه».. شيرين تفتح النار على زوجها حسام حبيب: «سرقني.. ومحتاج يتعالج»

محمد بن مسعود - الدمام - فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬أزمة‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬وحسام‭ ‬حبيب‭ ‬يكتب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬هجوماً‭ ‬حاداً‭ ‬على‭ ‬زوجها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مساعدته‭ ‬في‭ ‬ورطته‭ ‬القانونية‭.‬

وأجرت‭ ‬شيرين‭ ‬مداخلة‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬لميس‭ ‬الحديدي‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬ON‮»‬‭ ‬المصرية،‭ ‬وروت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كوليساً‭ ‬عدة‭ ‬لأزمتها‭ ‬مع‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬ووجّهت‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتهامات‭.‬

وأكدت‭ ‬شيرين‭ ‬أن‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬سرق‭ ‬سيارتها‭ ‬مستغلاً‭ ‬تواجدها‭ ‬بمنطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العلاج‮»‬‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬علاقتها‭ ‬به‭. ‬وتحدثت‭ ‬عنه‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‭ ‬في‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬وكل‭ ‬راجل‭ ‬زيه‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬‮«‬مريض‭ ‬نفسي‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬تعبيرها‭.‬

وكانت‭ ‬شيرين‭ ‬في‭ ‬حاجه‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬تناقض‭ ‬حديثها،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬كانت‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي،‭ ‬فقالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬‮«‬تجميل‭ ‬صورته‭ ‬السيئة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬للكذب‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬هو‭ ‬الارتباط‭ ‬بفتاة‭ ‬أخرى‭ ‬فأرادت‭ ‬ألا‭ ‬تشوه‭ ‬صورته،‭ ‬كاشفةً‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتمنى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتخلص‭ ‬منه‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬فتاة‭ ‬أخرى‭.‬

وشددت‭ ‬شيرين‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتزوج‭ ‬من‭ ‬حسام‭ ‬حبيب،‭ ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬للإهانة‭ ‬الشديدة‭ ‬منه‭ ‬وتريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقها‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬ظلت‭ ‬‮«‬محبوسة‭ ‬في‭ ‬منزلها‮»‬‭ ‬لكون‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعمل،‭ ‬وهو‭ ‬شخص‭ ‬عاطل‭ ‬بالوراثة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يتكفل‭ ‬بمصاريف‭ ‬منزلها‭ ‬ومنزل‭ ‬والديه‭.‬‭ ‬وكشفت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تستطيع‭ ‬العمل‭ ‬وتقديم‭ ‬الأغنيات‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬والديه‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬والد‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬كمتحدث‭ ‬رسمي‭ ‬للعلاقة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬زوجها‭. ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بشراء‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬تعجب‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭.‬

وألمحت‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬تجاوزت‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بأكملها،‭ ‬حيث‭ ‬تحضر‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أغضبها‭ ‬هو‭ ‬اكتشافها‭ ‬للسرقة‭ ‬واتهامها‭ ‬هي‭ ‬بالأمر،‭ ‬لتوجه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬فوق‭ ‬يا‭ ‬ابني‭.. ‬فوق‭ ‬يا‭ ‬ابني‭ ‬واعرف‭ ‬انت‭ ‬بتتكلم‭ ‬مع‭ ‬مين‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬حسام‭ ‬حبيب‭ ‬عبّر‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬وزنها،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬معها‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مش‭ ‬عايز‭ ‬واحدة‭ ‬قد‭ ‬أمي‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شيرين‭ ‬اختارت‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭ ‬ألفاظاً‭ ‬حادة‭ ‬للغاية،‭ ‬لتصبح‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬القاسية‭.‬